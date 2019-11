Mainz

3482 Autos mit reinem Elektroantrieb im Land

24.11.2019, 09:37 Uhr | dpa

3482 Autos mit reinem Elektroantrieb und 15 524 Hybridfahrzeuge sind Anfang 2019 in Rheinland-Pfalz zugelassen gewesen. Die Zahl der Lastwagen nur mit Batteriebetrieb gab Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) in Mainz auf eine Große Anfrage der AfD-Fraktion mit 372 an. Hinzu kamen fünf Hybrid-Lastwagen. Batteriebetriebene Busse waren es Anfang des Jahres zwei - und Busse mit Hybridantrieb 26.

All diese besonderen Verkehrsmittel machten nur einen winzigen Bruchteil der gesamten Fahrzeugflotte in Rheinland-Pfalz aus. Laut dem Statistischen Landesamt in Bad Ems gab es Anfang dieses Jahres 2 520 846 Autos, 300 338 Lastwagen einschließlich Zugmaschinen und 5667 Busse.