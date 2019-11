Mainz

Unimedizin-Beschäftigte für mehr Personal

26.11.2019, 03:02 Uhr | dpa

Der Ruf der Gewerkschaft Verdi nach mehr Personal an der Mainzer Unimedizin erreicht die landespolitische Ebene. Mitarbeiter des größten rheinland-pfälzischen Klinikums werden heute vor einer Sitzung des Gesundheitsausschusses des Landtags in Mainz eine Petition an Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) überreichen, wie die Gewerkschaft Verdi am Montag mitteilte. Versehen sein wird die Petition mit Fotos von Pflegekräften der Unimedizin.

Verdi und die Unimedizin verhandeln seit längerem um einen sogenannten Tarifvertrag Entlastung, kamen bislang aber nicht zusammen. Die Gewerkschaft droht mit einem Streik in der Unimedizin am kommenden Donnerstag (28. November). Noch könnte dieser verhindert werden, betonte Verdi am Montag.