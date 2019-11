Mainz

Zwei Landesministerinnen zum Weltklimagipfel nach Madrid

26.11.2019, 12:20 Uhr | dpa

Zwei Ministerinnen der rheinland-pfälzischen Landesregierung wollen an der bevorstehenden Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Madrid teilnehmen. Neben Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne), die bereits in der offiziellen deutschen Delegation an den Klimakonferenzen der vergangenen Jahre teilgenommen hat, will auch Integrations- und Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) nach Madrid reisen, um mit Vertretern von Nichtregierungsorganisationen zu sprechen.

Sie werde unter anderem an einer Podiumsdiskussion der evangelischen Hilfsorganisation Brot für die Welt zum Thema klimabedingte Migration teilnehmen, kündigte Spiegel am Montagabend in Mainz an. Dabei sei sie besonders interessiert an der Begegnung mit Menschen aus dem pazifischen Inselstaat Tuvalu, da diese Atolle mit dem Anstieg des Meerespiegels wohl nicht mehr zu retten seien. Außerdem wolle sie in Madrid auch Jugendlichen eine Stimme geben, die sich für effizienteren Klimaschutz einsetzten. Als weitere Schnittstelle zu ihren Ressorts nannte sie die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an der Klimapolitik - dazu seien Gespräche mit dem internationalen Netzwerk Women for Climate Justice geplant.

Spiegel sagte, sie wolle nach Möglichkeit mit dem Zug nach Madrid reisen und hoffe, dass ein angekündigter Streik von Eisenbahnern in Frankreich dies nicht verhindere. Während die Integrationsministerin und designierte Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl 2021 bereits vom 2. bis 5. Dezember an der Weltklimakonferenz teilnehmen wird, will Umweltministerin Höfken am 6. Dezember zu den Schlussberatungen der Regierungsdelegationen anreisen.