Mainz

Pflegetag beschäftigt sich mit Berufsordnung für die Branche

28.11.2019, 02:39 Uhr | dpa

Pflegepersonal wird händeringend gesucht und fehlt an vielen Enden. Um Pflegeberufe in Rheinland-Pfalz etwas attraktiver zu machen soll eine Berufsordnung unter anderem gewisse Standards für bestimmte Berufsbilder festlegen. Für den Präsidenten der noch jungen Landespflegekammer, Markus Mai, soll sie ab kommendem Jahr eine Art "Grundgesetz" für die Branche werden, auf der weitere Regelungen etwa zu Standardisierungen sowie zur Aus- und Fortbildung aufbauen könnten. Die Berufsordnung wird auch zentrales Thema auf dem Pflegetag Rheinland-Pfalz am heutigen Donnerstag in Mainz.

In anderen Bundesländern gebe es eine solche Ordnung nicht, sagte Mai. Sie solle die Pflege als "hochprofessionellen Heilberuf" aufwerten sowie helfen, die Frustration vieler Beschäftigter im Arbeitsalltag zu mindern. "Wir wollen keine Kollegen haben, die mit Burnout aus dem Beruf aussteigen", sagte Mai. "Wir wollen ein gut geregeltes Berufsbild haben."

Diskutiert werden dürfte auf dem Branchentreffen in Mainz auch über den Personalmangel in vielen Bereichen der Pflege. Ganz aktuell wird an der Unimedizin Mainz über einen Tarifvertrag gestritten. Er soll unter anderem Soll-Zahlen für die Besetzung einzelner Stationen mit Fachpersonal festzurren. Weil bis Mittwoch am frühen Abend noch keine Einigung erzielt wurde, droht an der Klinik heute ein Warnstreik. Die Landespflegekammer hat bereits mitgeteilt, die Aktion zu unterstützen. "Es ist kein Wunder, dass immer mehr Pflegefachpersonen über die Missstände in ihrem Beruf frustriert sind und dies endlich bei Demonstrationen kundtun", betonte Mai.