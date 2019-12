Mainz

Noch nur wenige Weihnachtsbäume zum Mieten

02.12.2019, 07:17 Uhr | dpa

Wer sich keinen geschlagenen Weihnachtsbaum nach Hause holen möchte, kann auch lebende Exemplare im Topf mieten. Allerdings steckt der Markt dafür in Deutschland noch in den Kinderschuhen. Zu den wenigen Produzenten gehört eine Baumschule in Mainz. Mitarbeiter Martin Roth zufolge hängt das geringe Angebot unter anderem mit dem großen Aufwand für die Aufzucht im Topf zusammen. "Und die werden auch nicht so schön ausladend breit im Topf, das geht einfach nicht." Trotzdem werde das Mietgrün immer mehr nachgefragt, vor allem von Firmen.

Der Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger bestätigt: Das weihnachtliche Grün zum Mieten spiele auf dem Markt keine Rolle. "Bei uns ist das unter ein Prozent des gesamten Marktvolumens." Das Geschäft sei für die Produzenten nicht rentabel. Denn nicht nur die Pflege im Top bedeute viel Arbeit, auch der Transport sei recht aufwendig und der Kunde müsse den Baum auch noch so gut pflegen, dass er nach Weihnachten noch in gutem Zustand sei. Zumindest letzteres ist laut Roth kein Problem: "85 bis 90 Prozent kommen gut zurück. Man merkt, die Kunden haben sich echt Mühe gegeben."