Mainz setzt auf Derby-Starter: "Wollen Flow fortsetzen"

05.12.2019, 13:08 Uhr | dpa

Nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel gibt es für Achim Beierlorzer keinen Grund für Änderungen. "Großes wird nicht passieren", sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 zwei Tage vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim Tabellen-14. FC Augsburg. Da sich kein Spieler am Montag beim 2:1 im Rhein-Main-Duell gegen Eintracht Frankfurt verletzt hat, deutet viel auf die identische Startelf hin. "Wir wollen den Flow fortsetzen. Wir lassen keinen Schlendrian zu. Wir müssen viel arbeiten, wenn uns der dritte Sieg gelingen soll", sagte Beierlorzer am Donnerstag.