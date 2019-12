Nach halbjähriger Verletzungspause

Mainzer Torjäger Mateta wieder fit

12.12.2019, 15:25 Uhr | dpa , t-online.de

Mainz-05-Trainer Achim Beierlorzer hat 22 fitte Feldspieler für das Spiel am Samstag gegen Borussia Dortmund. Auch der seit Monaten verletzte Stürmer Jean-Philippe Mateta kehrt endlich wieder zurück.

Gegen Borussia Dortmund will Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zurück in die Erfolgsspur. "Das ist eine absolute Topmannschaft, eine echte Herausforderung. Wir müssen hellwach, konzentriert und aggressiv sein", sagte Trainer Achim Beierlorzer am Donnerstag. Der Franke hat die schwache Leistung beim 1:2 in Augsburg intensiv mit der Mannschaft analysiert.







"Wir müssen uns auf die positiven Dinge besinnen", forderte der 52-Jährige. Nach einer Rücken-Operation fehlt Kapitän Danny Latza in der anstehenden Englischen Woche. Dafür kann Ridle Baku nach Verbüßung einer Rot-Sperre wieder mitwirken. "Ich habe 22 fitte Feldspieler", erklärte Beierlorzer. Dazu zählt nach fast halbjähriger Verletzungspause auch wieder Torjäger Jean-Philippe Mateta. Der Stürmer fiel wegen eines Meniskusrisses aus. "Es hat mir die Möglichkeit gegeben viel nachzudenken, über Dinge dich ich vorher gar nicht so wahrgenommen habe. Ich habe viel Zeit mit der Familie verbracht", sagte der 22-Jährige dem SWR. Jetzt sei er bereit, den Sport, den er über alles liebe, wieder auszuüben.