Eine Person verletzt

Auto prallt in Mainz gegen Straßenbahn

16.12.2019, 17:24 Uhr | dpa

Ein Polizeiband mit der Aufschrift "Polizeiabsperrung": In Mainz ist ein Auto mit einer Straßenbahn kollidiert. (Quelle: Patrick Seeger/dpa)

In Mainz ist ein Auto mit einer Straßenbahn kollidiert. Die Straße musste zwischenzeitlich gesperrt werden. Eine Person wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt.

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn ist am Montagmorgen in Mainz ein Mensch verletzt worden. Laut Polizei hatte ein 37-jähriger Autofahrer wahrscheinlich eine rote Ampel übersehen, so dass es zum Zusammenprall mit dem Schienenfahrzeug kam. Bei dem Unfall wurde der 43-jährige Straßenbahnfahrer verletzt, er kam ins Krankenhaus. Weitere Verletzte gab es nicht.







Für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme musste die Straße zwischenzeitlich voll gesperrt werden; außerdem war der Straßenbahnverkehr eingeschränkt. Laut Polizei entstand erheblicher Sachschaden.