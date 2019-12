Mainz

DAK-Studie: Jedes vierte Schulkind ist psychisch auffällig

17.12.2019, 13:53 Uhr | dpa

Etwa jedes vierte DAK-versicherte Schulkind in Rheinland-Pfalz hat nach einer Erhebung der Krankenkasse psychische Probleme. Dabei geht es um Krankheitsbilder von der Entwicklungsstörung bis zur Schizophrenie. Basis der Studie mit einer "weitestgehend hohen Repräsentativität" seien die Abrechnungsdaten DAK-versicherter Kinder und deren Eltern aus den Jahren 2016 und 2017, sagte Gesundheitswissenschaftler Julian Witte von der Universität Bielefeld am Dienstag bei der Vorstellung der Erhebung in Mainz.

Von den rund 300 000 Jungen und Mädchen im Alter von 10 bis 17 Jahren im Bundesland seien etwa 48 500 berücksichtigt worden. Zwei Prozent dieser Jungen und Mädchen litten an einer Depression, bei etwas mehr sei eine Angststörung festgestellt worden. Damit seien etwa 12 300 Kinder und Jugendliche betroffen - Mädchen häufiger als Jungen und Stadtkinder häufiger als Landkinder.

Kinder mit eigenen chronischen Erkrankungen wie Rheuma, Leukämie, Diabetes, Asthma und Übergewicht (Adipositas) hätten das stärkste Risiko eine Depression zu entwickeln, sagte Witte. Besonders erhöht sei das Risiko auch, wenn ein Elternteil an Depressionen leide.

Eine Erhebung der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz war kürzlich zu ähnlichen Ergebnissen für 2018 gekommen. Danach waren fast 28 Prozent der Kinder und Jugendlichen wegen psychischer Erkrankungen und Störungen behandelt worden. "Die Leute sind nicht kränker als früher", hatte die Präsidentin der Landespsychotherapeutenkammer, Sabine Maur, gesagt. Sie suchten vielmehr eher Hilfe und die Krankheiten würden besser diagnostiziert.

Die Wartezeiten für Kinder und Jugendliche seien jedoch inakzeptabel lang. Auf ein Erstgespräch beim Psychotherapeuten oder Psychiater müssten Familien in Rheinland-Pfalz im Schnitt sieben Wochen warten, einen Therapieplatz bekämen sie erst nach 22 Wochen.