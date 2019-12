Mainz

Intensivtäter: Minister stellen neue Strategie vor

18.12.2019, 01:17 Uhr | dpa

Polizei und Justiz in Rheinland-Pfalz haben eine neue Ermittlungsstrategie gegen Intensivtäter entwickelt. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Eine kleine Zahl von Tätern ist für einen überproportional großen Teil der registrierten Straftaten verantwortlich. Diese wissenschaftliche Erkenntnis erfordere eine Strafverfolgung, die stärker an Mehrfach- und Intensivtätern ausgerichtet ist, heißt es im rheinland-pfälzischen Innenministerium. Polizei und Justiz haben daher eine neue Ermittlungsstrategie entwickelt, die sich am Vorgehen der Täter orientiert. Innenminister Roger Lewentz (SPD) und Justizminister Herbert Mertin (FDP) stellen die neuen Ansätze heute im Landeskriminalamt in Mainz vor.