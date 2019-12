Mainz

Weniger Schüler, mehr Lehrer und junge Kollegien

19.12.2019, 11:56 Uhr | dpa

Weniger Schüler, mehr Lehrer, kleine Klassen und vergleichsweise junge Kollegien: Die rheinland-pfälzische Landesregierung sieht die Lage der Schulen im aktuellen Schuljahr positiv. Künftig sollten dennoch noch mehr Vertretungslehrer beschäftigt und die Schulsozialarbeit ausgebaut werden, kündigte Bildungs-Staatssekretär Hans Beckmann (SPD) am Donnerstag bei der Vorstellung der Schulstatistik für das laufende Schuljahr in Mainz an. Rund zwei Prozent der Stunden fielen nach wie vor aus. "Die Herausforderungen, vor denen unsere Schulen stehen, werden immer größer."

Die Zahl aller Schüler an allgemeinbildenden Schulen sei im Vergleich zum vergangenen Schuljahr um 1200 gesunken - auf weniger als 409 200. Prognosen zufolge werde sie bis 2021 weiter zurück gehen. Mit rechnerisch 18,5 Jungen und Mädchen seien die Grundschulklassen die kleinsten in ganz Deutschland. Im ersten Schulhalbjahr seien rund 1100 Lehrer eingestellt worden. Mit einem Durchschnittsalter von 44 Jahren seien die Kollegien nach dem Saarland und Hamburg damit die jüngsten in Deutschland.