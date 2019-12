Mainz

Unternehmerverband: Betriebe müssen bei Homeoffice umdenken

20.12.2019, 07:08 Uhr | dpa

Trotz des Fachkräftemangels stehen einige Firmen nach Einschätzung der Landesvereinigung der Unternehmerverbände (LVU) Rheinland-Pfalz mobilem Arbeiten und Homeoffice-Regelungen skeptisch gegenüber. Gerade in kleinen oder mittelständischen Betrieben herrsche teilweise noch die Einstellung vor, dass der Mitarbeiter, der zuhause sei, weniger arbeite, sagte LVU-Präsident Gerhard Braun der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. "Aber auch diese Unternehmen werden umdenken müssen." Gerade sie seien vom Fachkräftemangel betroffen und müssten gegensteuern. Mobiles Arbeiten und Homeoffice seien wichtige Instrumente, um Fachkräfte zu gewinnen, sie zu halten und um Frauen noch stärker in Erwerbstätigkeit zu bringen.