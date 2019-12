Mainz

Mainz-Coach Beierlorzer: Sind in der Spur

20.12.2019, 14:56 Uhr | dpa

Das 5:0 von Bremen wirkt beim FSV Mainz 05 positiv nach und soll die Rheinhessen zum Jahresabschluss beflügeln. Gelingt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer 04 Leverkusen ein Sieg, dann stellt das Team um Neu-Trainer Achim Beierlorzer die Halbzeitbilanz seines Vorgängers Sandro Schwarz von 21 Punkten aus der vergangenen Spielzeit ein. "Leverkusen wird eine große Herausforderung. Aber wir wollen mit den Fans im Rücken das letzte Spiel positiv gestalten und die Leistung von Bremen bestätigen", sagte Beierlorzer am Freitag.

Der 52-jährige Franke lässt sich von den letzten Ergebnissen der Werkself nicht blenden. Drei Niederlagen ohne eigenes Tor in den letzten drei Pflichtspielen (0:2 Turin, 0:2 Köln, 0:1 Hertha) sorgen für reichlich Verunsicherung bei der Bayer-Elf. "Die haben aber trotzdem individuelle Klasse", warnte Beierlorzer.

Er beobachtete den Gegner am Mittwoch gegen Hertha BSC und lobte das stürmende Bayer-Personal um Kevin Volland, Kai Havertz, Karim Bellarabi und Lucas Alario - obwohl es ohne Torerfolg blieb. "Wir brauchen wieder eine stabile Defensive, denn Leverkusen schaltet nach Balleroberungen blitzschnell um", erklärte der Mainzer Coach.

Er hofft darauf, dass sein eigenes Team an das erste Spiel ohne Gegentreffer in dieser Saison anknüpfen kann. In welcher taktischen Formation die Mainzer das Bayer-Bollwerk knacken wollen, verriet Beierlorzer wie üblich nicht. In der Abwehr steht Jeremiah St. Juste nach verbüßter Gelb-Sperre wieder zur Verfügung. Sein Vertreter Alexander Hack machte seine Sache in Bremen allerdings so ausgezeichnet, dass auch er auf einen Starteinsatz hofft. "Das ist für einen Trainer doch super", sagte Beierlorzer zu der schwierigen Entscheidung.

Klarer ist die Situation für Jean-Philippe Mateta. "Wer in der Startelf steht, sollte eigentlich 90 Minuten durchhalten können", sagte Beierlorzer. Das gilt für den 22-Jährigen nach dessen langer Verletzungspause noch nicht. So wird der Franzose zunächst wohl wieder auf der Bank sitzen - neben Stürmerkollege Karim Onisiwo, der sich fit zurück meldete. Neuester Trainingsgast ist nach seiner schweren Knieverletzung der Koreaner Dong-Won Ji. "Er ist mit großer Freude dabei, aber noch ohne Chance auf den Kader", betonte Beierlorzer.

Lediglich 23 500 Zuschauer erwarten die Mainzer. Unter ihnen werden rund 80 ehemalige Spieler und Trainer sein. Im Weihnachtsdorf der 05er werden die alten Recken - Publikumsliebling Elkin Soto reist extra aus seiner Heimat Kolumbien an - Glühwein ausschenken und die Fans beim lockeren Plausch mit Mandeln und Waffeln verwöhnen.