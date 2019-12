Mainz

Neujahrstags-Umzug der Garden läutet Mainzer Fastnacht ein

01.01.2020, 01:11 Uhr | dpa

Mehr als 1600 Gardisten und Musiker werden am Neujahrstag am heutigen Mittwoch in Mainz zum offiziellen Start in die Fastnachtskampagne erwartet. Um 11.11 Uhr soll sich der traditionelle Neujahrsumzug der Fastnachtsgarden, Spielmanns- und Fanfarenzüge an der Peterskirche in Bewegung setzen. Der Weg führt am Fastnachtsbrunnen auf dem Schillerplatz vorbei zum Dom. Dort endet das bunte Treiben mit einem Platzkonzert.

Das Eis brechen muss die Mainzer Ritter-Gilde am Anfang des Zuges, gefolgt von den Mainzer Freischützen und der Mainzer Ranzengarde, der ältesten Fastnachtsgarde in der Karnevalshochburg. Den Winter gewohnt sind die "Eiskalten Brüder" aus Gonsenheim. Den Abschluss des Umzugs von insgesamt 25 Gruppen bilden die Garde der Prinzessin und die Mainzer Prinzengarde. Den Neujahrsumzug 2019 verfolgten am Straßenrand rund 5000 Menschen.

Höhepunkt der Mainzer Fastnacht ist am 24. Februar der Rosenmontagsumzug. Das Motto der aktuellen Kampagne steht im Zeichen der Herzlichkeit: "Humor ist Meenzer Lebensart, mit Herz und Toleranz gepaart."