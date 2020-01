Mainz

Unternehmerverband wünscht sich Digitalministerium

01.01.2020, 10:37 Uhr | dpa

Den großen Herausforderungen der Digitalisierung sollte sich in Rheinland-Pfalz nach Ansicht der Landesvereinigung Unternehmerverbände (LVU) ein eigenes Ministerium widmen. "Es gibt zwar ein Digitalkabinett, da macht jeder ein bisschen was, aber keiner macht was richtig", sagte Präsident Gerhard Braun der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Wünschenswert sei ein zentraler Ansprechpartner, also ein Minister oder eine Ministerin - ausgestattet mit ausreichend Budget. Ein Problem sei etwa, dass Rheinland-Pfalz bei der Versorgung von Gewerbegebieten mit einer Internet-Bandbreite von 50 Megabit pro Sekunde im Vergleich der Bundesländer nach wie vor nur auf dem drittletzten Platz liege.