Mainz

Rheinland-Pfalz: Feierstunde würdigt Verhältnis zu den USA

07.01.2020, 19:24 Uhr | dpa

Die Aufforderung zu verstärkten Begegnungen mit Menschen aus den USA hat eine Feierstunde zu 100 Jahren amerikanischer Truppenpräsenz im heutigen Rheinland-Pfalz bestimmt. "Gerade in Zeiten politischer Spannungen ist dies von besonderer Bedeutung", sagte der Direktor der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz, David Sirakov, am Dienstag im Landtag in Mainz.

In der Erinnerung an Jahrestage wie den der US-Besatzung nach dem Ersten Weltkrieg sei es notwendig, "die transatlantischen Beziehungen neu zu denken", sagte der Politikwissenschaftler Sirakov. Gerade die jungen Generationen müssten die Möglichkeit haben, eigene Betrachtungsweisen zu entwickeln. Schließlich könnten junge Menschen mit dem Bekenntnis von John F. Kennedy zu Berlin oder der Erinnerung an den Marshall-Plan nicht mehr viel anfangen. Die Atlantische Akademie wurde 1996 von der Landesregierung mit dem Ziel gegründet, die transatlantischen Beziehungen zu pflegen und umfassend über Politik und Gesellschaft der USA zu informieren.

Der für die Beziehungen zu den US-Streitkräften zuständige Innenminister Roger Lewentz (SPD) und Landtagspräsident Hendrik Hering würdigten den Beitrag der USA zur Verankerung der Demokratie in Deutschland. Aus einem Besatzungsregime heraus sei ein freundschaftliches Miteinander entstanden, sagten beide. Zu einer gelebten Partnerschaft gehöre auch Kritik dazu, sagte Lewentz.

Der Kommandeur der US-Armee im Europa-Hauptquartier in Wiesbaden, General Christopher Cavoli, sprach von einer seit langem gewachsenen vertrauensvollen Partnerschaft und sagte: "Was Rheinland-Pfalz zur Unterstützung der US-Streitkräfte leistet, ist wesentlich für unsere Rolle in der Nato und für die Sicherheit auf diesem Kontinent." Er sei für Soldaten in 16 europäischen Ländern zuständig. Rheinland-Pfalz aber gehöre zu den wenigen besonders wichtigen Plätzen auf dieser Landkarte.