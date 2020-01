Mainz

Flugzeugabsturz im Iran: Doktorandin aus Mainz unter Opfern

10.01.2020, 09:07 Uhr | dpa

Bei dem Absturz der ukrainischen Passagiermaschine bei Teheran ist auch eine Doktorandin aus Mainz ums Leben gekommen. Man trauere um eine 29 Jahre alte Kollegin, die "bei einem tragischen Zwischenfall in der Nähe ihrer Heimatstadt Teheran verstorben ist", erklärte das Max-Planck-Institut für Polymerforschung auf seiner Homepage am Freitag.

Der Name der Doktorandin steht auch auf der Passagierliste des betroffenen Fluges, den die ukrainische Fluglinie UIA veröffentlicht hat. Zuvor hatte die "Allgemeine Zeitung" über das Thema berichtet.

Am Mittwoch war das Flugzeug im Iran mit 176 Menschen an Bord abgestürzt. Zuletzt verdichteten sich die Hinweise, dass ein versehentlicher Raketenbeschuss durch den Iran die Ursache sein könnte. Die Regierungen in Kanada und Großbritannien berichten von Informationen, die auf den Abschuss hinweisen. Diese Theorie wird US-Medienberichten zufolge ebenfalls in den USA verfolgt. Offiziell wird die Ursache für den Absturz noch untersucht.