Mainz

Baldauf begrüßt Karliczeks Vorstoß für Kita-Sprachtests

12.01.2020, 14:36 Uhr | dpa

Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Christian Baldauf hat den Vorstoß von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek für Sprachtests schon in der Kita unterstützt. "Es geht darum, rechtzeitig den Kindern zu helfen, die Unterstützung brauchen", sagte Baldauf, der auch Spitzenkandidat der Union für die Landtagswahl 2021 ist, am Sonntag nach einer Mitteilung. Deshalb müsse bereits in der Kita angesetzt werden. Möglichst gute Sprachkenntnisse seien für den Schulerfolg notwendig. "Wir brauchen daher verpflichtende und aussagekräftige Sprachtests von Vorschulkindern", sagte Baldauf.

Die CDU-Politikerin Karliczek hatte der "Welt am Sonntag" gesagt, nötig sei eine neue Kultur des Lesens und der Sprachförderung generell. 20 Prozent der 15-Jährigen könnten nicht sinnverstehend lesen - das sei alarmierend. Dazu müssten die Fähigkeiten der Kinder schon in der Kita zum ersten Mal getestet werden. Dann sei noch etwas Zeit, Kinder, die noch Nachholbedarf hätten, gezielt zu fördern.

Karliczek verwies auf mittelmäßige Ergebnisse Deutschlands bei den Pisa-Studien. "Wir müssen in die Spitzengruppe kommen - zumindest in die europäische Spitze. Das Ziel sollten wir uns im nächsten Jahrzehnt, das ein Innovationsjahrzehnt sein sollte, ganz bewusst setzen", sagte sie der "Welt am Sonntag".