Mainz

Gesundheitsministerin für stärkere "Kultur der Organspende"

15.01.2020, 12:43 Uhr | dpa

Vor der Bundestagsabstimmung über eine Neuregelung der Organspende hat die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) für eine "Kultur der Organspende" in Kliniken und in der Bevölkerung geworben. "Die Widerspruchsregelung kann dann hilfreich sein, wenn unsere Gesellschaft dafür bereit ist und die Organspende auf allen Ebenen akzeptiert und unterstützt wird", sagte die Ministerin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. "Vor allem sollte eine Widerspruchsregelung eingebettet sein in zahlreiche andere Maßnahmen zur Verbesserung der Spendererkennung in den Krankenhäusern und zur Realisierung der Organspende."

Wie ein solcher Kulturwandel begleitet werden könne, zeigten die Niederlande, wo die Widerspruchslösung kürzlich eingeführt worden war. Die Aufklärung der Bevölkerung stehe dabei besonders im Fokus. "Alle Niederländer erhalten zwei Mal persönlich Post, im Rahmen derer sie über die Widerspruchslösung genau aufgeklärt und aufgefordert werden, eine Entscheidung zu treffen", berichtete Bätzing-Lichtenthäler. "Jeder Niederländer hat so wiederholt und explizit die Möglichkeit einer Organspende zu widersprechen." Falls er nicht widerspricht, werde er in einem weiteren Schreiben informiert, dass er nun als Organspender in einem Register geführt werde. "Ein Widerspruch ist jedoch jederzeit möglich."