Mainz

Petersen löst Löw als Rekordtorschützen bei Freiburg ab

18.01.2020, 16:36 Uhr | dpa

Nils Petersen ist neuer Rekordtorschütze des SC Freiburg. Der 31 Jahre alte Stürmer erzielte im Bundesligaspiel beim FSV Mainz 05 am Samstag seinen 84. Treffer für den Fußballclub aus dem Breisgau. Damit überbot er die 83-Tore-Marke von Bundestrainer Joachim Löw. Petersen erzielte den 2:0-Zwischenstand in der 41. Minute. Löw hatte als aktiver Fußballer 83 Tore für Freiburg erzielt - aber alle, als die Südbadener noch in der 2. Bundesliga kickten. Petersen brauchte zudem deutlich weniger Pflichtspiele als Löw, um auf diese Bestmarke zu kommen.