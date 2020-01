Mainz

DGB-Report befasst sich mit Ausbildungs-Digitalisierung

22.01.2020, 02:21 Uhr | dpa

Wie gut sind Auszubildende auf die fortschreitende Digitalisierung in der Arbeitswelt vorbereitet? Dieser Frage geht der DGB-Ausbildungsreport 2019 für Rheinland-Pfalz nach. Der DGB hat dafür in einer repräsentativen Umfrage 991 Männer und Frauen aus 21 der 25 häufigsten Ausbildungsberufe befragt. Die Ergebnisse werden heute in Mainz vorgestellt. Der DGB fordert, der digitalen Transformation in den Ausbildungsbetrieben und Berufsschulen stärker Rechnung zu tragen.