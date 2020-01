Mainz

Scheil soll Landeszentrale für politische Bildung verlassen

29.01.2020, 20:07 Uhr | dpa

Der AfD-Politiker Stefan Scheil soll aus dem Kuratorium der rheinland-pfälzischen Landeszentrale für Politische Bildung abberufen werden. "Die politischen und historiographischen Verlautbarungen von Dr. Scheil sehe ich mehr als kritisch", sagte Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) am Mittwoch in Mainz zur Begründung. "Dank des nun vorliegenden Gutachtens des Wissenschaftlichen Dienstes werden wir eine Abberufung von Dr. Scheil zügig in die Wege leiten." Der SWR und die "Rheinpfalz" hatten zuvor berichtet.

"Die Landeszentrale besitzt eine wichtige Aufgabe, unser demokratisches Miteinander zu fördern und zu erhalten", sagte Wolf. "Angesichts dieses wichtigen Auftrags besitzen die Mitglieder auch eine besondere Verantwortung."

Einzelheiten zu den kritisierten Äußerungen Scheils nannte Wolf zunächst nicht. Laut SWR werfen die drei Regierungsfraktionen und die CDU Scheil Geschichtsrevisionismus vor.

Im Dezember 2019 war Scheils Parteikollege Joachim Paul als Mitglied des Kuratoriums der Landeszentrale für politische Bildung abberufen worden. Die vier Fraktionen von SPD, CDU, FDP und Grünen sahen bei Paul Hinweise zu rechtsextremem Gedankengut.