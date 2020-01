Mainz

TK: Mehr Krankmeldungen wegen psychischer Erkrankungen

31.01.2020, 09:18 Uhr | dpa

Arbeitnehmer melden sich häufiger wegen psychischer Diagnosen krank. Die rund 244 000 bei der Techniker Krankenkasse (TK) in Rheinland-Pfalz versicherten Erwerbstätigen waren 2019 durchschnittlich 16,3 Tage krankgeschrieben - fast genauso lange wie im Vorjahr (16,2 Tage). "Da im vergangenen Jahr die Erkältungswelle relativ mild verlief, haben wir rund neun Prozent weniger Krankschreibungstage aufgrund von Atemwegserkrankungen verzeichnet", sagte der Leiter der TK-Landesvertretung, Jörg Simon, am Freitag in Mainz. "Dies hat maßgeblich dazu geführt, dass der Krankenstand auf dem Vorjahresniveau geblieben ist." Eine einzelne Krankschreibung dauerte durchschnittlich 13,6 Tage und damit einen halben Tag länger als 2018.

"Fast jeder fünfte Fehltag ist bedingt durch Muskel-Skelett-Erkrankungen wie beispielsweise Rückenschmerzen", sagte Simon. Im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Steigerung um 0,3 Prozent. Um acht Prozent und damit stark zugenommen hätten jedoch die Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen.

Die gestiegenen Fehlzeiten wegen psychischen Diagnosen müssten Anlass zum Nachdenken geben, sagte der Kassenchef. Ob die Ursachen eher im familiären oder beruflichen Umfeld lägen, lasse sich nicht sagen. "Es gibt sicherlich viele Stressoren, aber wichtig ist, dass die Arbeitgeber die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeiter im Blick haben." Neben gesundheitsfördernden Maßnahmen sei auch ein wertschätzender, respektvoller Umgang mit den Mitarbeitern wichtig. Das Thema "Unternehmenskultur" müsse auch regelmäßig auf der Agenda stehen.