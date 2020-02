Mainz

Familienleben in Rheinland-Pfalz ist vielfältig

09.02.2020, 08:52 Uhr | dpa

Das Familienleben in Rheinland-Pfalz wird bunter: Rund 577 700 Familien und 602 600 kinderlose Paare leben zwischen Friesenhagen im Westerwald und Neuburg am Rhein in der Pfalz. Das geht aus einer Antwort des Familienministeriums in Mainz auf eine kleine Anfrage des Grünen Landtagsabgeordneten Daniel Köbler hervor. Zu den Familien zählen alle Eltern-Kind-Gemeinschaften, sofern sie in einem gemeinsamen Haushalt leben und die Kinder nicht bereits eigene Kinder versorgen - als auch Alleinerziehende, Patchworkfamilien sowie homosexuelle Paare.

Die Zahlen stammen aus dem Jahr 2018 und wurden vom Statistischen Landesamt in Bad Ems erhoben. Neuere gibt es noch nicht.

Einzelkinder leben in etwa 300 300 Familien. 209 100 Familien ziehen zwei Kinder groß - und 54 800 drei. Mindestens vier Kinder zählen 13 500 Familien. Alleinerziehend sind 118 800 Frauen und Männer. Rund 5190 Jungen und Mädchen leben in einer Pflegefamilie - so viele wie in keinem der zehn Jahre zuvor.

Ein Spitzenwert innerhalb des Zehn-Jahres-Zeitraums wurde auch bei der Zahl der Geburten erreicht: 37 647 Babys kamen 2018 in Rheinland-Pfalz zur Welt. Zugleich wurden 181 Kinder und Jugendliche adoptiert, weniger waren es im Vergleichszeitraum nur 2010 (166) und 2013 (171).