Mainz

Umfrage: Unternehmer blicken etwas optimistischer nach vorne

14.02.2020, 05:44 Uhr | dpa

Einer Umfrage der Industrie- und Handelskammern (IHK) in Rheinland-Pfalz zufolge blicken die Unternehmer im Land wieder etwas optimistischer in die Zukunft. Zum Jahreswechsel habe sich die Stimmung leicht aufgehellt, teilte die Arbeitsgemeinschaft der IHKs mit. Heute wird sie in Mainz Details zu ihrem neusten Konjunkturklimaindikator vorstellen. Unter dem Strich habe sich die Geschäftslage vieler Unternehmen stabilisiert, berichtete die Arbeitsgemeinschaft der Kammern. Nennenswerte Wachstumsimpulse seien aber dennoch nicht zu erwarten.