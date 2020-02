Mainz

Närrinnen übernehmen Ruder an Altweiberfastnacht in Mainz

20.02.2020, 11:25 Uhr | dpa

Ausgelassen und lautstark haben Närrinen in Mainz am Donnerstag die Altweiberfastnacht eröffnet. Pünktlich um 11.11 Uhr gab es den offiziellen Startschuss am Fastnachtsbrunnen in der Innenstadt. Dort soll bis etwa 17.00 Uhr mit Live-Musik gefeiert werden, bevor die bunten Massen andernorts ihr Treiben fortsetzen. Auf den Straßen dürfte es eng werden: "Wir rechnen insgesamt mit 20 000 Menschen bis in die Abendstunden", sagte ein Polizeisprecher.

Auch in anderen Orten von Rheinland-Pfalz herrscht am Donnerstag buntes Treiben - zum Beispiel in Bad Kreuznach, wo im Zentrum nach Schätzungen der Stadt in einem abgesperrten Bereich, dem sogenannten Narrenkäfig, bis zum Abend rund 13 000 Besucher feiern dürften. In Wittlich steht an Altweiber traditionell die Stürmung des Rathauses durch die Möhnen an.