Mainz gegen Paderborn erstmals wieder mit Mateta im Sturm

29.02.2020, 15:39 Uhr | dpa

Der FSV Mainz 05 setzt im Kellerduell der Fußball-Bundesliga gegen Schlusslicht SC Paderborn erstmals seit vier Wochen wieder auf Jean-Philippe Mateta als Sturmspitze. Der 22 Jahre alte Franzose rückt für Routinier Adam Szalai in die Startformation von Trainer Achim Beierlorzer. Nicht im Kader für die Partie am Samstag stehen die Abwehrspieler Jeremiah St. Juste und Alexander Hack, die nach Verletzungen am vergangenen Donnerstag ins Training zurückgekehrt waren.

Paderborns Trainer Steffen Baumgart nahm gegenüber dem 2:3 bei Bayern München in der Vorwoche zwei personelle Änderungen vor. Jamilu Collins ersetzt den Ex-Mainzer Gerrit Holtmann als Linksverteidiger und Samuel Fridjonsson den verletzten Offensivmann Streli Mamba.