Landesweiter Protest

Busfahrer streiken in Mainz – Schüler müssen ausweichen

06.03.2020, 08:59 Uhr | dpa

Das Verdi-Logo prangt an einer Warnweste: In Mainz streiken die Busfahrer. (Quelle: Symbolbild/Christophe Gateau/dpa)

In Mainz haben Busfahrer zum Protest aufgerufen. Sie wollen am Freitag nicht zur Arbeit erscheinen. Pendler und Schüler dürften auf der Strecke bleiben.

Für Pendler und Schüler könnte der Morgen unruhig anlaufen: An mehreren Standorten in Rheinland-Pfalz sind die Fahrer privater Busunternehmen am Freitag in den Streik getreten. Der Streik sei angelaufen und die Busfahrer würden nun Stück für Stück ihre Arbeit niederlegen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi.

Kurz nach 3.30 Uhr hätten die ersten Fahrer nicht ihren Dienst angetreten. Am frühen Morgen seien rund 60 Beschäftigte des Stadtbusses in Bad Kreuznach in den Streik getreten. Zwischen sechs und acht Uhr hatte Verdi die Hochphase erwartet, so der Sprecher. Landesweit rechne er mit 200 bis 250 streikenden Busfahrern.

Bestreikt werden Verdi zufolge die Standorte Mainz, Ingelheim und Bacharach der DB Regio Bus Mitte GmbH, die Stadtbus Bad Kreuznach GmbH und die Moselbahn Verkehrsbetriebsgesellschaft in Bernkastel-Kues. Außerdem kommen laut des Verdi-Sprechers noch die Busfahrer der Scherer Reisen Omnibus Gesellschaft mbH hinzu.

Verdi hatte den Streik einen Tag zuvor angekündigt, damit sich Betroffene darauf einstellen können. Die Gewerkschaft fordert für die rund 9.000 Beschäftigten der Branche unter anderem eine Durchbezahlung der Dienste, also auch der Pausenzeiten zwischen Fahrten, ein 13. Monatsgehalt, mehr Urlaubsgeld und höhere Zuschläge für Nacht-, Feiertags- und Wochenendarbeit. Neben privaten Busunternehmen betreffen die Verhandlungen Speditionen, Logistikunternehmen sowie Kurier-, Express- und Postdienstleister, nicht allerdings die Deutsche Post AG.