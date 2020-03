Mainz

Rheinland-Pfalz: Busfahrerstreik dürfte Fahrgäste ausbremsen

06.03.2020, 05:43 Uhr | dpa

Pendler und Schüler in einer Reihe von Regionen in Rheinland-Pfalz dürften am (heutigen) Freitag von einem Streik der Fahrer privater Busunternehmen ausgebremst werden. Los geht es mit der Arbeitsniederlegung nach Angaben der Gewerkschaft Verdi mit Schichtbeginn um drei Uhr morgens, dauern wird das Ganze bis in die Nacht zum Samstag. Bestreikt werden Verdi zufolge die Standorte Mainz, Ingelheim und Bacharach der DB Regio Bus Mitte GmbH, die Stadtbus Bad Kreuznach GmbH und die Moselbahn Verkehrsbetriebsgesellschaft in Bernkastel-Kues.

Die Gewerkschaft fordert für die rund 9000 Beschäftigten der Branche unter anderem eine Durchbezahlung der Dienste, also auch der Pausenzeiten zwischen Fahrten, ein 13. Monatsgehalt, mehr Urlaubsgeld und höhere Zuschläge für Nacht-, Feiertags- und Wochenendarbeit.