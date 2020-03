Mainz

Verfahren nach Abgasskandal: Streit um Gerichtsstand

06.03.2020, 12:16 Uhr | dpa

Im Verfahren um Schadenersatzforderungen des Landes Rheinland-Pfalz gegen Volkswagen (VW) im Zusammenhang mit dem Diesel-Abgasskandal streiten beide Parteien um den Gerichtsstand. Während das Land das Mainzer Landgericht für zuständig hält, bezweifeln die Vertreter des Wolfsburger Konzerns dies. Bei einem Verhandlungstermin am Freitag in Mainz deutete die Richterin an, sich für zuständig zu halten und auch grundsätzlich von einer Schadenersatzpflicht auszugehen. Entschieden werden dürfte in der Frage des Gerichtsstandes nun in einigen Wochen.

Rheinland-Pfalz möchte wegen falscher Abgaswerte Schadenersatz für insgesamt 122 Fahrzeuge, die unter anderem für die Polizei, den Landesbetrieb Mobilität oder Landesforsten gekauft wurden. In dem am Freitag verhandelten Verfahren wurden zunächst exemplarisch vier Fahrzeuge abgetrennt, bei denen nun Dinge wie vertragliche Beziehungen genauer unter die Lupe genommen werden.