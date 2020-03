Mainz

Chance für Mainz 05: Mit Sieg gegen Düsseldorf davonziehen

08.03.2020, 01:06 Uhr | dpa

Der FSV Mainz 05 kann zum Abschluss des 25. Spieltags in der Fußball-Bundesliga einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Die Rheinhessen treffen heute im direkten Duell auf Fortuna Düsseldorf und können ihr Polster auf Relegationsrang 16 auf sieben Punkte vergrößern. "Das wäre der nächste große Schritt", sagte Trainer Achim Beierlorzer vor der Partie. Bis auf Stefan Bell stehen Beierlorzer alle seiner Profis zur Verfügung. Mainz hat nur eines der vergangenen vier Spiele in der Bundesliga verloren.