Mainz

Feierstunde zu 20 Jahre Verwaltungsreform

10.03.2020, 02:56 Uhr | dpa

Vor 20 Jahren haben mehrere neue Behörden in Rheinland-Pfalz ihren Dienst aufgenommen: die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), die Struktur- und Genehmigungsdirektionen (SGD) Nord und Süd sowie das Landesuntersuchungsamt (LUA). Das ist Anlass für die Landesregierung, auf die Verwaltungsmodernisierung zurückzublicken.

Zu Beginn der Feierstunde am (morgigen) Dienstag (15.00 Uhr) in Mainz spricht der ehemalige Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes, Universitätsprofessor Hermann Hill (CDU). Anschließend hält Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) die Festrede. Es folgt ein moderiertes Gespräch mit den Gründungspräsidenten der ADD, Josef-Peter Mertes, der SGD Nord, Hans-Dieter Gassen, und dem Kaiserslauterner Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD), der ehemals Präsident der SGD Süd war. An der Feierstunde nehmen auch mehrere Minister aus dem Kabinett teil.