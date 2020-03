Mainz

Mainz 05 gegen Leipzig und Hoffenheim ohne Zuschauer

11.03.2020, 19:07 Uhr | dpa

Eine leere Zuschauertribüne in einem Stadion. Foto: picture alliance/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Der FSV Mainz 05 muss seine Bundesliga-Heimspiele gegen RB Leipzig am 29. März und gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Osterwochenende (10. bis 13. April) vor leeren Rängen bestreiten. Die Stadt Mainz verfügte am Mittwoch, dass wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus bis einschließlich Ostern Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern nicht mehr oder nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden dürfen. Dies teilte der Fußball-Bundesligist mit.