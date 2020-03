Mainz

Hessen stellt Abiturienten vorerst vom Unterricht frei

12.03.2020, 19:31 Uhr | dpa

Hessen stellt seine Abiturienten wegen der Coronapandemie vom Unterricht frei. Die als Vorsichtsmaßnahme gedachte Regelung gilt vom kommenden Montag (16.3.) an bis zum Beginn der Osterferien (6.4.), wie ein Sprecher des Kultusministeriums am Donnerstag sagte. Zuvor hatten die Zeitungen der VRM-Gruppe darüber berichtet. Am kommenden Donnerstag (19.3.) beginnen in Hessen die schriftlichen Abiturprüfungen. Die Abiturienten sollen die Schule nur noch dazu betreten.