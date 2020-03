Mainz

Eugen Ruge wird Stadtschreiber von Mainz

13.03.2020, 01:46 Uhr | dpa

Der Schriftsteller Eugen Ruge wird heute der neue Mainzer Stadtschreiber. Die geplante öffentliche Feierstunde zu seiner Einführung mit anschließender Lesung wurde jedoch wegen der Coronavirus-Epidemie abgesagt. Kulturdezernentin Marianne Grosse (SPD) will dem 65-Jährigen aber die Ernennungsurkunde überreichen.

Bei der Entscheidung für ihren Literaturpreis würdigten die Stadt Mainz sowie die Fernsehsender ZDF und 3sat den Romanautor als "Meister im Schildern von Familienbeziehungen und Lebensentwürfen, geschrieben in einer klaren Sprache mit souveränem Gespür für Dialoge, Tempo und Pointe". Der 36. Träger des Literaturpreises wurde im Ural geboren und wuchs in der DDR auf. Im Alter von 57 Jahren legte er seinen ersten Roman vor, "In Zeiten des abnehmenden Lichts". Darin verarbeitete er die Geschichte seiner Familie - ebenso wie in seinem jüngsten Roman "Metropol".