Mainz

Ordnungsamt: Verstöße gegen Schließungen wegen Coronavirus

19.03.2020, 14:52 Uhr | dpa

Die Ordnungshüter in Mainz müssen häufiger einschreiten, weil sich Bürger und Gewerbetreibende nicht an die Einschränkungen im öffentlichen Leben halten. "22 Betriebe hatten noch geöffnet und mussten vom Ordnungsamt Mainz ermahnt werden", erklärte ein Sprecher der Stadt am Donnerstag. Auch zwei Prostitutionsstätten mussten geschlossen werden. Bei Spiel- und Sportplätzen hätten die Beamten mehrmals eingreifen müssen. Der Betreiber von zwei Sonnenstudios habe sich geweigert, seine Betriebe zu schließen. Diese seien nun versiegelt.

Bisher sei es bei mündlichen Verwarnungen geblieben, es sei jedoch möglich, ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro oder eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren zu verhängen, sowohl für Gewerbetreibende als auch Privatpersonen.

Betroffen von den Schließungen sind landesweit viele Fachgeschäfte sowie alle Spielplätze, Bars, Clubs, Diskotheken und Kneipen. Auch Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen, Kinos, Messen, Ausstellungen, Zoos, Spielhallen und Freizeitparks müssen dicht machen. Ebenso Fitnessstudios, Schwimmbäder und private Sportanlagen. Sogar größere private Familienfeste sind untersagt.