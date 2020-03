Mainz

Dreyer: "Wir stehen mitten in einer historischen Situation"

20.03.2020, 20:50 Uhr | dpa

In einer Ansprache an alle Rheinland-Pfälzer hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) um Verständnis für die aktuellen Einschränkungen geworben. "Wir stehen wirklich mitten in einer historischen Situation", sagte Dreyer am Freitagabend im SWR. "Liebe Landsleute, jeder Einzelne und jede Einzelne hat es jetzt in der Hand, ob wir das Virus eindämmen können. Ich bitte Sie eindringlich: Halten Sie sich an die vereinbarten Schutzmaßnahmen, um Menschenleben zu retten!"

Ziel sei, die Geschwindigkeit zu drosseln, mit der sich das Coronavirus im Land ausbreite, damit nicht zu viele Menschen gleichzeitig ins Krankenhaus müssten. "Damit es dazu nicht kommt, müssen wir alle unsere Kontakte auf das Notwendigste beschränken." Viele würden sich daran halte. "Aber es gibt leider noch immer Leute, die den Ernst der Lage nicht begriffen haben. Ich sage ganz klar: Wer Corona-Partys feiert oder sich zum Kaffeekränzchen trifft, gefährdet das Leben anderer und auch sein eigenes."