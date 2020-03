Mainz

Dreyer: Kontaktbeschränkung im Privaten nicht überprüfbar

22.03.2020, 19:17 Uhr | dpa

Die verordnete Beschränkung zwischenmenschlicher Kontakte auch im Privaten wird sich nach den Worten der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kaum kontrollieren lassen. "Das ist ein Appell", sagte sie am Sonntag. Es sei ein klares Signal, dass es um die Reduktion sozialer Kontakte egal ob draußen oder drinnen gehe. "Selbstverständlich können wir das nicht überprüfen, es sei denn, es ist eine so Party, dass man überall die Musik hört, dann kann man das auch überprüfen." Sie habe aber den Eindruck, dass die Menschen in Rheinland-Pfalz längst begriffen hätten, dass es nicht die Zeit sei, Partys zu feiern.