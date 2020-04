Mainz

FSV Mainz 05 spart zehn Millionen Euro ein

01.04.2020, 14:24 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat wegen der Corona-Krise seine wirtschaftliche Planung für die derzeit ausgesetzte Saison komplett überarbeitet und ein Einsparpotenzial von rund zehn Millionen Euro ermittelt. "Um für potenzielle Einnahmeausfälle der laufenden Saison gewappnet zu sein, müssen wir den Verein komplett auf links krempeln", sagte der Mainzer Vereins- und Vorstandschef Stefan Hofmann am Mittwoch in einer Mitteilung.

Zur Realisierung der Einsparungen stoppt der Tabellen-15. mit sofortiger Wirkung alle nicht nötigen oder verpflichtenden Ausgaben. Spieler, Trainer sowie die sportlichen und kaufmännischen Führungskräfte verzichten in den Monaten April bis Juni auf die Auszahlung eines Gehaltsanteils, die ehrenamtlichen Aufsichtsratsmitglieder auf ihre Aufwandsentschädigungen.

Zudem gehen etwa drei Viertel der Festangestellten in allen Bereichen des Vereins ab April in Kurzarbeit. Um die finanziellen Einschnitte für die Mitarbeiter abzufedern, stocken die 05er das Kurzarbeitergeld auf. "Die entscheidende Botschaft ist: Wir können die Krise in der laufenden Saison gemeinsam durchstehen. Die Einschnitte sind schmerzhaft und ein echter Stresstest für uns, aber die Maßnahmen helfen dem Verein enorm", sagte Hofmann.