Mainz

Stadt Mainz startet Corona-Hilfspaket

02.04.2020, 13:05 Uhr | dpa

Die Stadt Mainz will mit einem rund 2,5 Millionen schweren Maßnahmenpaket von der Corona-Krise geplagten Unternehmen, Vereinen, Künstlern, Initiativen und Familien unter die Arme greifen. Die Mittel stammen sowohl von der Stadt als auch vom Land. "Wir wollen deutlich machen, dass diese Stadt lebt - auch in der Krise", sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) am Donnerstag in einer Online-Pressekonferenz in Mainz.

So können beispielsweise Unternehmen ab dem kommenden Montag (6. April) Gewerbesteuerforderungen auf Antrag zinsfrei stunden. Desweiteren können Ebling zufolge die Vergnügungssteuer oder Entsorgungsgebühren getilgt werden. Für Gastronomen und Einzelhändler sollen in diesem Jahr keine Sondernutzungsgebühren für Außenanlagen anfallen. Dafür profitiert insbesondere der Handel von 300 000 Euro etwa für verkaufsoffene Sonntage.

Gemeinsam mit den Schaustellern plane die Stadt als Ersatz für den ausgefallenen Rheinfrühling eine "Wintermesse" nach den Weihnachtsfeiertagen, auch ein zentrales Silvesterfeuerwerk sei angedacht. Ehrenamtliche Initiativen, Nachbarschaftshilfen, aber auch Sport- und Kulturvereine können je 1500 Euro beantragen. Hilfsorganisationen wie das Deutsche Rote Kreuz, den Arbeiter-Samariter-Bund, die Malteser oder die Johanniter will die Landeshauptstadt mit 10 000 Euro unterstützen, um für eine bessere Ausrüstung zu sorgen. Die Stadt behalte sich vor, mit weiteren Geldern nachzusteuern, erklärte Ebling.