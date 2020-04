Mainz

Studie: Hunderte Hinweise auf Gartenschläfer

02.04.2020, 17:53 Uhr | dpa

Ein Gartenschläfer sitzt in seinem Käfig in einer Wildstation. Foto: Alexander Heinl/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Bei einer bundesweiten Studie zu Gartenschläfern sind fast die Hälfte von insgesamt rund 1500 Hinweisen auf das Nagetier auf Rheinland-Pfalz entfallen. "Während wir entlang des Rheins und aus dem mittleren Rheinland-Pfalz sehr viele Hinweise bekamen, erreichten uns aus den anderen noch bekannten Verbreitungsgebieten in der Pfalz, Eifel und Westerwald kaum Meldungen", sagte Ines Leonhardt vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Rheinland-Pfalz am Donnerstag. "Ob das die größten Vorkommen sind, wissen wir nicht." Das sei eine der Forschungsfragen, die die Wissenschaftler untersuchen wollten.

Der Gartenschläfer ist ein kleiner Verwandter des Siebenschläfers und leicht an seinem markanten Fellmuster am Kopf zu erkennen, das einer "Zorro-Maske" ähnelt. Obwohl der Gartenschläfer laut BUND eine heimische Tierart ist, gibt es zu ihm und dem dramatischen Rückgang seiner Bestände noch viele offene Fragen. Das Projekt "Spurensuche Gartenschläfer" wird vom Bundesumweltministerium gefördert. Beteiligt sind daran auch die Gießener Justus-Liebig-Universität und die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung.