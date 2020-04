Mainz

Häusliche Gewalt in Corona-Krise: Frauenhäuser aufstocken

03.04.2020, 02:36 Uhr | dpa

Mainz (dpa/lrs) - Die Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens in der Corona-Krise, existenzielle Sorgen und räumliche Enge können zu Aggressionen und häuslicher Gewalt führen. Dies zeigen nach Darstellung des rheinland-pfälzischen Familien- und Frauenministeriums auch die Erfahrungen aus anderen Ländern während der Corona-Krise. Die Situation von Frauen, die bereits unter Gewalt leiden, werde somit verschärft. Daher müssten kurzfristig und vorübergehend mehr Plätze in Rheinland-Pfalz für Frauen in Not geschaffen werden. Frauenministerin Anne Spiegel (Grüne) stellt die Pläne heute in Mainz vor.