Mainz

FSV Mainz 05 von Dienstag an wieder auf dem Trainingsplatz

05.04.2020, 16:37 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 kehrt am Dienstag auf den Trainingsplatz zurück. Dabei sind Übungseinheiten in Kleinstgruppen vorgesehen, wie der Tabellen-15. am Sonntag bestätigte. Sie fänden unter Ausschluss der Öffentlichkeit und nach Auflagen der Gesundheitsbehörden statt.

Wegen der Corona-Pandemie ist der Spielbetrieb bis mindestens 30. April ausgesetzt. Am Sonntag endet die von der Deutschen Fußball Liga (DFL) empfohlene Trainingspause, an die sich ohnehin nicht alle 36 Profivereine bis zum Ablauf der Frist gehalten haben.