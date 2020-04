Mainz

Corona-Krise: Gesundheitsausschuss tagt erstmals digital

07.04.2020, 01:21 Uhr | dpa

Ein Mann an einem Laptop. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Wegen der Kontaktverbote in der Corona-Krise tagt erstmals ein Ausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags digital. Der Gesundheitsausschuss kommt heute virtuell per Videokonferenz zusammen. Grund dafür sind die Bestimmungen und Empfehlungen, persönliche Kontakte während der Corona-Pandemie auf ein absolut notwendiges Mindestmaß zu reduzieren, wie Landtagssprecher Marco Sussmann sagte. Die Generalprobe am Montagvormittag habe gut funktioniert.

Die Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, Hedi Thelen (CDU), leitet die Sitzung aus einem Raum in der Landtagsverwaltung. Ihr zur Seite stehen der Ausschusssekretär sowie der sitzungsdokumentarische Dienst des Landtags ebenso wie ein IT-Administrator. Die Ausschussmitglieder sowie Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) werden über ein Videokonferenzsystem zugeschaltet und eingeblendet. Die meisten Abgeordneten werden aus ihrem Homeoffice zugeschaltet.

Die Webcam des Landtags überträgt die Ausschussvorsitzende sowie die per Videokonferenzsystem zugeschalteten Mitglieder und die Ministerin per Livestream über die Homepage des Landtags.

Für die Digitalisierung der Ausschüsse war eine Änderung der Geschäftsordnung notwendig, die der Landtag in seiner Sondersitzung Ende März beschlossen hatte. Zunächst sollen die Ausschüsse bis Mitte April digital tagen.