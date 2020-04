Mainz

Ombudsstelle für Kinder und Jugendliche weiterhin erreichbar

08.04.2020, 12:30 Uhr | dpa

Trotz zahlreicher Einschränkungen durch die Coronakrise arbeitet die rheinland-pfälzische Ombudsstelle für Kinder und Jugendliche weiter. Junge Menschen sollten auch in dieser schwierigen Zeit unterstützt werden, erklärte die Bürgerbeauftragte Barbara Schleicher-Rothmund am Mittwoch in Mainz.

Die Anlaufstelle ist telefonisch und per E-Mail zu erreichen. Sie klärt zum Beispiel Kinder und Jugendliche über ihre Rechte auf oder unterstützt, wenn sich Betroffene von den Jugendämtern nicht gut beraten fühlen. Auch Eltern können sich an die Ombudsstelle wenden.