Mainz

Folgen der Corona-Krise Thema in Landtagsausschuss

09.04.2020, 02:47 Uhr | dpa

Mit den Folgen der Corona-Krise für die rheinland-pfälzische Wirtschaft wird sich heute der Wirtschaftsausschuss des Landtags beschäftigen. Auch beraten die Abgeordneten über die auf den Weg gebrachten Soforthilfeprogramme und Unterstützungen insbesondere für kleine Unternehmen und Solo-Selbstständige.

Die Sitzung des Wirtschaftsausschusses wird aus Gründen des Infektionsschutzes digital über die Bühne gehen. Premiere hatte dieses Format am Dienstag im Gesundheitsausschusses des Landtags. Das geschah in dem Fall letztlich aber unter Ausschuss der Öffentlichkeit, weil der Livestream der Sitzung aus technischen Gründen auf der Homepage des Landtages nur mit großen Lücken in Bild und Ton verfolgt werden konnte.