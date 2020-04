Mainz

Polizei behält Einhaltung der Corona-Kontaktregeln im Auge

11.04.2020, 10:56 Uhr | dpa

Die Polizei in Rheinland-Pfalz und im Saarland will weiterhin kontrollieren, ob sich die Menschen am Osterwochenende an die Corona-Kontaktregeln halten. Man habe zusätzliches Personal im Einsatz, sagte etwa das Polizeipräsidium Mainz am Samstag. Auch reguläre Streifen behielten die Lage im Auge. Im Saarland sind einer Polizeisprecherin zufolge Beamte unterwegs, die "gebündelt" auf die Einhaltung der Kontaktregeln achten sollen. Die Mensch halten sich aber an die Vorgaben zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie: Die Polizeipräsidien hatten am Vortag keine größeren Verstöße gemeldet.