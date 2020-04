Mainz

Corona-Einschränkungen: Positives Fazit in Rheinland-Pfalz

13.04.2020, 14:19 Uhr | dpa

Mehrere Polizei-Dienststellen in Rheinland-Pfalz haben ein positives Osterfazit für die derzeitigen Einschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie gezogen. In der Landeshauptstadt Mainz sei es verhältnismäßig gut gelaufen, "die Menschen haben sich größtenteils an die Vorgaben gehalten", wie ein Polizeisprecher am Ostermontag mitteilte. Auch in Ludwigshafen und Koblenz fiel die Bilanz positiv aus. In Ludwigshafen gab es nach Polizei-Angaben "überhaupt keine Beschwerden", auch in Koblenz habe man über die sonnigen Feiertage keine Verstöße gegen die derzeitigen Beschränkungen festgestellt.