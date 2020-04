Mainz

CDU fordert "kommunalen Stabilitätspakt" in der Corona-Krise

14.04.2020, 12:47 Uhr | dpa

Die Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz sind nach Ansicht der CDU auf einen "kommunalen Stabilitätspakt" angewiesen, um die Corona-Krise zu überstehen. Die vom Land im Nachtragshaushalt für die Kommunen eingestellten Mittel von 100 Millionen Euro reichten nicht aus und seien bislang auch noch nicht angekommen, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Christian Baldauf am Dienstag in Mainz.

"Wir brauchen direkte Finanzhilfen des Landes, um coronabedingte Ausfälle zu kompensieren", sagte der kommunalpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Gordon Schnieder. Allein bei der Gewerbesteuer sei in Rheinland-Pfalz mit Ausfällen von 500 Millionen Euro zu rechnen. Kleineren Geschäften müsse es ermöglicht werden, wieder zu öffnen, sofern ausreichend Schutzmasken für Kunden vorhanden seien. "Diese Lockerung brauchen wir dringend", sagte Schnieder.

Mit Blick auf die Haushaltspolitik in den Kommunen sprach er sich dafür aus, dass die Kommunalaufsicht die vorgelegten Haushalte zeitnah genehmigen sollte. Jetzt auf der Forderung nach einer Anhebung der Grundsteuer zu bestehen, komme zur Unzeit.

In der Corona-Krise räche es sich jetzt, "dass wir es in den steuerstarken Jahren nicht geschafft haben, eine strukturelle Verbesserung der Kommunalfinanzen hinzubekommen", kritisierte Schnieder. Die Landesregierung solle sich mit den kommunalen Spitzenverbänden abstimmen, um die Finanzsituation der Kommunen zeitnah in der Krise, aber auch mittelfristig zu verbessern.