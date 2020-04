Mainz

Dreyer und Hubig äußern sich zu Vorgehen in Corona-Krise

15.04.2020, 03:46 Uhr | dpa

Nach Wochen der Kontaktbeschränkungen könnte das weitere Vorgehen in der Corona-Krise heute konkreter werden. Dann besprechen sich die Länderregierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Später wollen in Mainz die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Bildungsministerin Stefanie Hubig (beide SPD) davon berichten. Es dürfte unter anderem darum gehen, ob, wann und wie genau die Schulen wieder öffnen. Hubig hatte am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur gesagt, der Gesundheitsschutz stehe ganz oben und Schulen könnten nur stufenweise wieder geöffnet werden. Dreyer hatte sich nach Auskunft der Staatskanzlei für einheitliche Indikatoren für ganz Deutschland ausgesprochen. Es dürfe keine Maßnahmen geben, die die Kapazität des Gesundheitssystems überforderten.